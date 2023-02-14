Пушилин сообщил об ожесточенных боях в районе Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения ведут бои в районе Парасковиевки. Об этом сообщает РИА Новости.

"Этот населенный пункт позволяет уже, в свою очередь, выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр, это последняя дорога снабжения (украинских войск. – Прим. ред.). Там сейчас уже идут ожесточенные бои", – заявил представитель Донецкой Народной Республики.

Пушилин напомнил, что продолжается дозачистка в районе Красной Горы после освобождения этого населенного пункта.

Врио главы ДНР добавил, что сейчас Вооруженные силы Украины предпринимают предсказуемые действия. В их числе – закрытие свободного въезда в Артемовск для посторонних.

Накануне об освобождении Красной Горы рассказали в министерстве обороны РФ. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что в операции принимали участие добровольцы штурмовых отрядов, а также ракетные войска и артиллерия.



Поселок Красная Гора перешел под контроль российской армии в ДНР

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