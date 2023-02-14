Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Берингова моря

Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ сообщило о плановом полете ракетоносцев Ту-95МС над акваторией Берингова моря, передает ТАСС.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря", – уточнили в ведомстве.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Красная Гора в Донецкой Народной Республике.

Также в ведомстве рассказали о ликвидации четырех боевых бронированных машин, шести пикапов и двух гаубиц Д-30. Потери ВСУ составили 150 человек.



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