Фото: Минобороны РФ

Разведчики Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали украинских боевиков под Авдеевкой артиллерийскими ударами. Об этом сообщает РИА Новости.

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось отследить в ночное время суток. После первого удара российских военных уцелевшие украинские боевики дислоцировались.

Несмотря на это, ВС РФ продолжили наблюдение за бойцами ВСУ. Позже артиллерийским огнем военнослужащие РФ окончательно ликвидировали укрытие, где находился противник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 78 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки. В 119 районах российская армия нанесла удары по живой силе и боевой технике противника.



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