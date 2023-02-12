ВС РФ за сутки поразили 78 артподразделений ВСУ – Минобороны

Фото: Минобороны РФ

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по 78 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позиция[", – сказал он.

Кроме того, в 119 районах удары нанесены по скоплениям живой силы и боевой техники противника. В частности, в районе города Красный Лиман в ДНР уничтожен украинский ЗРК "Оса-АКМ".

Ранее сообщалось, что российская артиллерия ликвидировала склад горюче-смазочных материалов ВСУ в районе поселка Степановка в Херсонской области.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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