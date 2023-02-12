Военный обозреватель заявил, что ВСУ готовят 2 новых корпуса из самых обученных бойцов

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Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что ВСУ готовят два новых корпуса из наиболее обученных бойцов. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам Алехина, один из корпусов собирают в Польше или на Западной Украине, тогда как подготовка второго идет под Полтавой. Обозреватель заявляет, что неизвестно, куда будут направлены солдаты этих корпусов и подчеркнул, что для их обучения и слаживания еще необходимо время.

"Идет формирование. Они сначала заявили, что три корпуса будет, но, скорее всего, только два смогут сколотить. Куда их направят потом, только Залужный (главнокомандующий ВСУ – прим. ред.) знает", – заключил Алехин.

Ранее американский геостратег Джордж Фридман заявил о скором переломном моменте на Украине из-за слабости ВСУ. По его словам, в настоящий момент украинская армия ощутимо ослабла, а успехи России на поле боя в ближайшее время могут привести к серьезным проблемам для Киева.

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