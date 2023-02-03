В МВД Украины сообщили о формировании новых штурмовых бригад

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Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил о формировании новых штурмовых бригад для участия в наступлениях.

"Многие наши сотрудники <...> выступили с инициативой набрать людей в такие подразделения. Поэтому было принято решение всех желающих <...> объединить в подобные бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения", – передает ТАСС его слова.

Клименко уточнил, что в основной состав будут входить пограничники, полицейские, нацгвардейцы, военнослужащие, а также сотрудники украинской службы безопасности.

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