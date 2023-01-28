Британский полковник рассказал, с какими проблемами Зеленский столкнется после удара РФ

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Лидер Украины Владимир Зеленский может столкнуться с двумя ключевыми проблемами в случае масштабного российского наступления. Об этом заявил бывший британский полковник Ричард Кемп, его слова передает Express.

Он подчеркнул, что теперь у украинского президента есть две "головные боли". Зеленский должен думать о том, как защититься в случае большой российской наступательной операции. В то же время ему необходимо устроить собственное продвижение.

"Смогут ли они делать эти две вещи вместе – большой вопрос", – подчеркнул офицер.

Ранее Кемп сообщил, что несмотря на повестку западных СМИ, российские войска смогут взять под контроль Донбасс и Восточную Украину.

Он отметил, что Запад в оценке происходящего сильно полагается на украинский генштаб, не замечая реального положения дел. По его словам, у Вооруженных сил России в настоящее время есть возможность продвинуться дальше.

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