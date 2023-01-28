Российские войска заняли восточную и юго-восточную часть Угледара – советник Пушилина

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска заняли восточную и юго-восточную часть Угледара, под городом идут тяжелые бои. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Наши силы закрепились на востоке и на юго-востоке окраин города. Сейчас нами заняты дачные поселки, которые примыкают непосредственно к городу, там как раз идет бой", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Гагина, штурм города усложняет наличие большой промышленной зоны. Он уточнил, что украинские военные используют их так же, как использовали солевые шахты Соледара и подземелья "Азовстали" в Мариуполе.

Советник главы ДНР заявил и о положительных факторах в сложившейся обстановке. По его словам, личный состав противника состоит из представителей разных подразделений, у которых зачастую нет между собой коммуникаций и взаимодействия.

Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики Апти Алаудинов заявил, что всю территорию ДНР удастся освободить в течение полутора месяцев. По его словам, противник отступает и несет серьезные потери, в то время как российские подразделения наступают по всем направлениям.

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