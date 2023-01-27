Британский полковник заявил, что ВС РФ смогут взять под контроль восток Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Несмотря на повестку западных СМИ, российские войска смогут взять под контроль Донбасс и Восточную Украину. Об этом сообщил полковник британской армии Ричард Кемп, его слова передает Sky News.

Он отметил, что Запад в оценке происходящего сильно полагается на украинский генштаб, не замечая реального положения дел. По его словам, у Вооруженных сил России в настоящее время есть возможность продвинуться дальше и установить контроль над новыми территориями.

"Русские делают все, чтобы взять под контроль весь Донбасс и Восточную Украину. И весьма успешны в этом, к сожалению", – подчеркнул Кемп.

Он обратил внимание на то, что ВС РФ "выбивают" украинскую армию своей артиллерией и пусть медленно, но продвигаются.

В четверг, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении Вооруженных сил России на востоке страны.

Ранее стало известно, что российские военные вошли на территорию Угледара в Донецкой области. На окраинах города ВС РФ закрепили позиции.

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что основной задачей российской армии является взятие города "в клещи" подобно ситуации с Соледаром. Артиллерийские подразделения войск РФ ведут бои с противником.

В ДНР заявили, что ВСУ перебрасывают в Угледар силы из-под Артемовска

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