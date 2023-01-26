12:56Политика
Зеленский подтвердил продвижение российских войск на востоке
Фото: ТАСС/Zuma
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении Вооруженных сил (ВС) России на востоке страны.
"На востоке они продвигаются", – сказал украинский лидер в эфире телеканала Sky News.
Ранее стало известно, что российские военные вошли на территорию Угледара в Донецкой области. На окраинах города ВС РФ закрепили позиции.
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что основной задачей российской армии является взятие города "в клещи" подобно ситуации с Соледаром. Артиллерийские подразделения войск РФ ведут бои с противником.
До этого врио главы ДНР Денис Пушилин назвал продвижение ВС РФ на угледарском направлении успешным. При этом, как уточнил Пушилин, продвижение на авдеевском направлении дается российской армии с трудом.
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