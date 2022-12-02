ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожили временный пункт размещения иностранных наемников в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает министерство обороны России.

"Поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184 районах, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные поразили семь пунктов управления Вооруженных сил Украины в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Также в районе Угледара ВС РФ сумели отразить атаку украинских подразделений, уничтожив 50 солдат противника и четыре единицы бронетехники.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по трем пунктам временного размещения иностранных наемников в районе Славянска в ДНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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