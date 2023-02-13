В МО РФ заявили об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы российской стороны взяли под контроль населенный пункт Красная Гора. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии южной группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой Народной Республики", – заявил он

Конашенков добавил, что потери среди бойцов ВСУ за день составили 150 человек. Также российские солдаты ликвидировали четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.

Накануне в пресс-службе основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина также рассказали, что РФ взяла под контроль поселок городского типа Красная Гора. Он находится под Артемовском в ДНР.

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