В небе над Киевом заметили неизвестный воздушный шар

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Над Киевом заметили неизвестный воздушный объект. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Как отмечается, объект имеет форму воздушного шара. Каких-либо комментариев от местных властей по поводу летающего объекта на момент публикации не поступало.

14 февраля представитель командования ВСУ Юрий Игнат также заявил, что над территорией Украины появились воздушные шары. В частности, 12 февраля были замечены летающие объекты над Днепропетровской областью.

По мнению украинских военнослужащих, воздушные объекты якобы были запущены с территории России.

Ранее сообщалось, что в небе над Соединенными Штатами Америки был сбит четвертый неопознанный летающий объект. Его удалось поразить со второго раза.

Позже Белый дом признал, что три неопознанных воздушных объекта, которые были сбиты в воздушном пространстве Соединенных Штатов, потенциально не представляли никакой угрозы. Предполагается, что воздушные объекты могли быть связаны с коммерческой или исследовательской сферами.

"Актуальный репортаж": военные США стали сомневаться, чьи летающие объекты сбили в небе

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