Четвертый неопознанный объект сбили над США

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В небе над Соединенными Штатами Америки был сбит четвертый неопознанный летающий объект (НЛО). Его удалось поразить со второго раза, сообщил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.

Первая ракета, выпущенная по аэростату над озером Гурон, не попала в цель. Информацию об этом подтвердил Милли.

"Да, первая не попала по четвертому аэростату. Она упала в воды озера Гурон, не причинив никому вреда", – цитирует его ТАСС.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в случаях с первыми тремя сбитыми НЛО в США не увидели признаков инопланетной активности. Она обратила особое внимание на заявление на фоне распространившихся ранее сообщений.



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