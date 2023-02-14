В США признали, что сбитые над страной воздушные объекты, вероятно, не представляли угрозы

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Белый дом признал, что три неопознанных воздушных объекта, которые были сбиты в воздушном пространстве Соединенных Штатов, потенциально не представляли никакой угрозы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

К такому выводу администрация президента США пришла после получения новых данных американских разведывательных служб. Предполагается, что воздушные объекты могли быть связаны с коммерческой или исследовательской сферами.

Тем не менее Жан-Пьер добавила, что власти США намерены собрать и исследовать обломки объектов, чтобы точно установить, что они сбили.

Ранее сообщалось о том, что в небе над Соединенными Штатами Америки был сбит четвертый неопознанный летающий объект. Его удалось поразить со второго раза.

До этого американский президент Джо Байден поручил создать межведомственную группу, задачей которой станет углубленный анализ феномена НЛО после произошедших инцидентов на севере США и в Канаде.

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