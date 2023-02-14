Сноуден заявил, что США создали панику вокруг воздушных объектов для отвлечения внимания

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден сообщил, что паника вокруг неопознанных летающих объектов в Северной Америке, а также их якобы возможного инопланетного происхождения призвана отвлечь журналистов от расследования диверсий на "Северных потоках". Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Это не инопланетяне. Это просто старая спровоцированная паника, привлекательная неприятность, из-за которой репортеры нацбезопасности получают задание расследовать чушь с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля "Северные потоки")", – написал Сноуден.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что диверсии на "Северных потоках" стали невообразимой глупостью со стороны Соединенных Штатов, поскольку это подталкивает Европу к более тесным экономическим связям с Китаем.

Эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров также заявил, что Пентагон специально запустил объекты над США для отвлечения внимания от "Северных потоков".

Эксперты указали на косвенные доказательства причастности США к взрывам "Северных потоков"

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