В США сообщили об отсутствии данных о причастности сбитых НЛО к разведывательным аппаратам

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США не располагают данными, которые могли бы свидетельствовать о том, что сбитые над страной неопознанные летающие объекты (НЛО) являлись иностранными разведывательными аппаратами. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"У нас нет никаких свидетельств или чего-либо, что указывало бы на то, что данные три объекта были частью программы шаров-шпионов Китая, или на то, что они определенно выполняли сбор разведывательных данных", – приводит его слова ТАСС.

При этом версию о том, что НЛО могли свидетельствовать об инопланетной активности над США, ранее также опровергли в Белом доме.

В общей сложности над страной сбили уже четыре неопознанных объекта. Последний удалось ликвидировать со второго раза.



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