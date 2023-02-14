20:14Политика
В США сообщили об отсутствии данных о причастности сбитых НЛО к разведывательным аппаратам
Фото: depositphotos/izanbar
США не располагают данными, которые могли бы свидетельствовать о том, что сбитые над страной неопознанные летающие объекты (НЛО) являлись иностранными разведывательными аппаратами. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"У нас нет никаких свидетельств или чего-либо, что указывало бы на то, что данные три объекта были частью программы шаров-шпионов Китая, или на то, что они определенно выполняли сбор разведывательных данных", – приводит его слова ТАСС.
При этом версию о том, что НЛО могли свидетельствовать об инопланетной активности над США, ранее также опровергли в Белом доме.
В общей сложности над страной сбили уже четыре неопознанных объекта. Последний удалось ликвидировать со второго раза.
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