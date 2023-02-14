Неопознанный объект заметили в небе на северо-востоке Китая

Фото: twitter.com/shandongSunsong

Жители города Цицикар в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с территорией России, заметили в небе летящую цепочку из светящихся шаров. Об этом информирует китайское издание "Хуаньцю шибао".

Утром 14 февраля местный житель рассказал журналисту портала "Цзиму Синьвэнь", что накануне в 12:23 он увидел необычную связку летящих объектов. По словам очевидца, они были в виде шаров, горящих один за другим. Собеседник заявил, что не успел запечатлеть этот момент на фото, так как неопознанные объекты было видно всего пару секунд.

Однако некоторым гражданам удалось заснять шары. Жители заявили, что объект без каких-либо звуков пролетал достаточно высоко и излучал яркий свет. По данным метеобюро "Цицикара", ученые пока что не знают, что пролетало в небе. В канцелярии противовоздушной обороны города рекомендовали не переживать из-за этого.

Прежде НЛО заметили на побережье китайской провинции Шаньдун. Местных рыбаков предупредили об операции по ликвидации объекта. Упавшие обломки аппарата просили сфотографировать для дальнейшего изучения.

Между тем американский лидер Джо Байден поручил организовать межведомственную группу, которая займется анализом феномена НЛО. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Штаты хотят выяснить, что именно они сбили на севере, как только к обломкам доберутся поисковые группы.

4 февраля военные США сбили аэростат в прибрежной зоне, который принадлежал Китаю. После операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды. В МИД КНР выразили недовольство действиями американской стороны.

Уже 10 февраля был сбит аэростат над Аляской. Он двигался на высоте около 12 тысяч метров.

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