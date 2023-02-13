В США не увидели признаков инопланетной активности после сбитых на севере страны НЛО

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Администрация США не видит признаков инопланетной активности в случаях с тремя сбитыми неопознанными летающими объектами (НЛО) на севере страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Были вопросы и опасения по этому поводу, но нет, я хочу это повторить, нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в ситуации вокруг случаев, в результате которых были сбиты [летательные аппараты]", – приводит слова Жан-Пьер ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома обратила внимание на важность подобного заявления на фоне распространившихся сообщений.

До этого НЛО был обнаружен на побережье китайской провинции Шаньдун. Находящихся на суднах рыбаков предупредили об операции по ликвидации объекта. Упавшие обломки НЛО просили сфотографировать для дальнейшего изучения.



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