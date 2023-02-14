Представитель ВВС Украины заявил о воздушных шарах над территорией страны

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Над Украиной заметили воздушные шары. Об этом заявил представитель командования военно-воздушных сил страны Юрий Игнат.

"Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. В небе постоянно дежурит истребительная авиация", – цитирует представителя ВВС Украины РИА Новости.

Украинские ВВС уверены, что похожие шары якобы запустили из России. Их заметили над Днепропетровской областью в воскресенье, 12 февраля.

Кроме того, 4 февраля американские военные сбили аэростат в прибрежной зоне, который принадлежал Китаю. После проведения операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды. В МИД КНР выразили недовольство действиями США. В ведомстве заявили, что аэростат не представлял военной или личной угрозы.

10 февраля был сбит аэростат над Аляской. Он двигался на высоте около 12 тысяч метров.

Ранее профессор Наталья Еремина оценила поручение президента США Джо Байдена создать группу для анализа феномена НЛО после случаев в небе. По ее словам, по данной теме "всегда было много спекуляций". Аналитик добавила, что подобное решение Байдена является "политическими играми" с народом.

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