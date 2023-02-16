Российский пленный рассказал, что ВСУ вынуждали его мать провести политическую акцию

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Украинские надсмотрщики, угрожая убийством российского военнопленного, заставляли его мать провести политическую акцию в Москве. Об этом РИА Новости рассказал вернувшийся из украинского плена солдат ВС РФ Александр Блошенко.

По словам Александра, надсмотрщики избивали его, топили, били электрошоком и резиновой дубинкой. Они хотели узнать у него позывные российских военнослужащих и их местоположение.

Блошенко добавил, что оказавшихся в украинском плену бойцов ВС РФ при помощи силы и психологического давления заставляют отказываться от участия в обмене пленными.

Ранее российский солдат рассказал, что диверсанты ВСУ пытаются взять в плен бойцов ЧВК "Вагнер", где потом подвергают их жестоким пыткам.

По словам военнослужащего, когда его взяли в плен, украинские солдаты сразу начали спрашивать о российских танках, артиллерии и прочем вооружении.

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