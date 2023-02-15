В ДНР сообщили о расстреле ВСУ группы медиков под Угледаром

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Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что украинские войска расстреляли группу медиков под Угледаром, передает ТАСС.

"Очередной бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок украинской стороны. На этот раз расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными", – рассказал Гагин.

Советник подчеркнул, что на членах группы были опознавательные знаки медслужбы, однако это не остановило ВСУ. Также Ян Гагин рассказал, что случаи нападения на медиков случались и ранее. В таких ситуациях огонь корректируют при помощи квадрокоптеров.

Ранее в среду, 15 февраля, Минобороны России сообщило, что российские войска прорвали эшелонированную оборону ВСУ в Луганской Народной Республике. Украинские бойцы отброшены на расстояние до трех километров от ранее занимаемых рубежей.



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