Украинское командование перебросило американские РЛС на купянское направление

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Украинское командование перебросило радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства на купянское направление. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

"Отмечено прибытие на купянское направление новых радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", – сообщил он.

Ранее разведчики Вооруженных сил России ликвидировали украинских боевиков под Авдеевкой артиллерийскими ударами. Бойцов ВСУ удалось отследить в ночное время суток. После первого удара российских военных уцелевшие украинские боевики дислоцировались.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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