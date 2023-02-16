Во Львовской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Фото: телеграм-канал Readovka

Глава администрации Львовской области Украины Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области", – написал Козицкий, не приведя более точной информации о месте его расположения.

По его словам, на объекте произошел пожар. Возгорание уже удалось ликвидировать.

Ранним утром в четверг, 16 февраля, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщения о взрывах, в частности, поступали из Полтавской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей страны.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!