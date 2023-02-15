Киев еще год назад начал применять шары с отражателями для отвлечения ПВО РФ – СМИ

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Власти Украины начали применять воздушные шары с отражателями для отвлечения российских систем противовоздушной обороны (ПВО) еще год назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По информации источника издания, объекты запускались в воздушном пространстве над Россией.

"Это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра, и главная задача которого – дезориентировать ПВО", – сообщил он.

Между тем собеседник СМИ признал, что Киев причастен к инциденту в Ростове-на-Дону, который произошел 3 января. Тогда, по его словам, Украина запустила аналогичные воздушные шары из восточной части государства. Один из объектов ликвидировала российская ПВО.

Ранее представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат обвинил Россию в запуске воздушных шаров для отвлечения украинских ПВО. Объекты были замечены в небе над Киевской и Днепропетровской областями.

При этом, заявил Игнат, украинские ПВО не станут отвлекаться на ложные цели, в которых могут быть замаскированы не только куски металла, но и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).



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