В Киевской области прогремели взрывы – СМИ

Фото: AP/ТАСС/John Leicester

Несколько сильных взрывов прогремело в Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По некоторым данным, в небе под Киевом был замечен шар с угловыми отражателями. После этого в области объявили воздушную тревогу.

В ночь на среду, 15 февраля, украинские СМИ сообщали, что над Киевом был замечен неизвестный воздушный объект, имеющий форму воздушного шара.

14 февраля представитель командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что над территорией Украины появились воздушные шары. В частности, 12 февраля они были замечены над Днепропетровской областью. По мнению украинских военных, шары якобы были запущены с территории РФ.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!