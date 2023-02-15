Киев начал эвакуировать предприятия из Часова Яра вблизи Артемовска

Фото: ТАСС/АР/Kirsty Wigglesworth

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал об эвакуации предприятий, которую проводят в городе Часов Яр по указанию украинских властей.

Отмечается, что город расположен вблизи Артемовска.

"Из населенного пункта Часов Яр отмечена эвакуация госучреждений и предприятий", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, в городских медучреждениях пациентов стараются поскорее выписать. Однако эвакуация в больницах не проводится.

Местные жители покидают населенный пункт.

Ранее бывший командир украинского батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) Максим Жорин заявил, что войска Украины "теряют лучших" в Артемовске. Он подчеркнул, что Россия сейчас перенесла большинство сил и внимания на город, где продвигаются по территориям промзоны и частного сектора.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В ЧВК "Вагнер" сообщили о переброске украинских сил в Артемовск

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