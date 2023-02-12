Бывший командир "Азова" заявил о потере лучших украинских бойцов в Артемовске

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Бывший командир украинского батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) Максим Жорин заявил, что войска Украины "теряют лучших" в Артемовске. Об этом сообщает РИА Новости.

Жорин подчеркнул, что Россия сейчас перенесла большинство сил и внимания на город, где продвигаются по территориям промзоны и частного сектора. По его словам, за каждый дом "проходят очень тяжелые бои".

"Самая большая наша проблема – сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов", – заявил он.

По мнению Жорина, танки и авиация, которые страны Запада поставят на Украину, не смогут компенсировать потери, которые ВСУ несет в городе.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные держат под огневым контролем все трассы и дороги возле Артемовска. По его словам, помимо основных трасс, есть грунтовые дороги и тропы вдоль лесополос, по которым украинские подразделения все еще продолжают получать боеприпасы и подкрепление.

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