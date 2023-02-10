Все дороги возле Артемовска находятся под контролем ВС РФ – советник врио главы ДНР

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Российские военные держат под огневым контролем все трассы и дороги возле Артемовска, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Об этом сообщает ТАСС.

"Уже заявлено о том, что Красная Гора освобождена – это говорит о том, что фактически с этих возвышенностей мы уже обстреливаем все дороги", – сказал он.

Кимаковский пояснил, что, помимо основных трасс, есть грунтовые дороги и тропы вдоль лесополос, по которым украинские подразделения продолжают получать боеприпасы и подкрепление.

"Но сегодня надо сказать, что все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ", – пояснил он.

8 февраля сообщалось, что подразделениям ВС РФ и ЧВК "Вагнер" удалось занять несколько улиц Артемовска. Также отмечалось, что российские военные продвинулись к трассе Артемовск – Константиновка, которая является единственным путем сообщения заблокированных в городе подразделений ВСУ с тылом.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Девятая бригада Донецкого армейского корпуса атаковала укрепленные позиции ВСУ

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