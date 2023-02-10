Российский десантник рассказал, как подразделение предотвратило прорыв группы ВСУ в ЛНР

Фото: Минобороны РФ

Десантники ВС РФ уничтожили в Луганской Народной Республике (ЛНР) группу украинских военных, которые предприняли попытку прорваться в тыл российских войск. Об этом со ссылкой на командира подразделения сообщает РИА Новости.

По словам командира, группа из семи украинских военных пыталась обойти наступающие парашютно-десантные роты с левого фланга. Их заметили и по ним открыли огонь из автоматического гранатомета.

"Отработали на дистанции 600 метров одной "улиткой" (магазин автоматического гранатомета. – Прим. ред.)", – рассказал российский военный.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в ЛНР остается сложной. Особенно непросто, уточнил Пасечник, в районах Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого.

До этого в Народной милиции ЛНР рассказали о дезертирстве украинских военных у Кременной. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что некоторые бойцы ВСУ покидали свои позиции, не пытаясь оказать сопротивление.

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