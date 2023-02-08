Пасечник назвал сложной ситуацию на линии боевого соприкосновения в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике (ЛНР) остается сложной. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Ситуация, безусловно, очень сложная, и в принципе касается это не только сватовско-кременского района", – сказал он.

Особенно сложная ситуация, уточнил Пасечник, наблюдается в районах Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого. Это обусловлено близким расположением населенных пунктов к линии боевого соприкосновения.

По словам Пасечника, украинская армия сосредотачивает вблизи районов резервы и силы для контрнаступления, целью которого является возврат ранее утраченных территорий.

До этого командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил о переброске солдат ВСУ с западной части страны в Донбасс. Ссылаясь на информацию источников, он уточнил, что украинская армия испытывает сложности.

При этом российские войска, сообщил Алаудинов, успешно продвигаются по территории ЛНР.



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