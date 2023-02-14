Воздушную тревогу вновь объявили на всей территории Украины

Фото: АР/Andrew Kravchenko

Воздушную тревогу вновь объявили во всех областях Украины, сообщает официальный ресурс по оповещению населения страны.

Экстренное предупреждение было объявлено в Киеве и Киевской области, Николаевской и Одесской областях, а также на востоке и западе Украины.

Сигналы тревоги начали транслироваться в 10:10 по московскому времени. В течение двух минут воздушную тревогу объявили на всей территории страны.

Накануне воздушную тревогу объявляли в Полтавской и Харьковской областях Украины. Сигналы начали звучать в 06:33 по московскому времени.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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