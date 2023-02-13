Воздушная тревога была объявлена в двух областях Украины

Фото: Министерство обороны РФ

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в двух украинских областях утром в понедельник, 13 февраля. Это подтверждают данные сервиса министерства цифровой трансформации Украины по оповещению граждан.

Сирены были включены в 06:33 по московскому времени в Полтавской и Харьковской областях.

В пятницу, 10 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

Цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены. По данным оборонного ведомства, в результате была остановлена работа нескольких оборонно-промышленных предприятий Украины, а также затруднена транспортировка резервов, боеприпасов и иностранного вооружения в районы боевых действий.



ВС РФ поразили цеха сборки украинской бронетехники – Минобороны

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