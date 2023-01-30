19:59Политика
Взрывы прогремели в украинском Днепре – СМИ
Фото: wikimedia.org
Взрывы прозвучали в украинском Днепре, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Украины.
"В Днепре сообщают о взрыве", – заявили представители прессы.
Сигналы воздушной тревоги также прозвучали в Николаевской и Днепропетровской областях, в подконтрольной Украине части Херсонской области.
Ранее сообщалось о взрывах в городе Очакове Николаевской области. До этого в некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждающие сигналы охватили Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую области и часть подконтрольной Киеву Херсонской области.
Российская сторона продолжает специальную военную операцию на Украине. О ее начале в ночь на 24 февраля объявил Владимир Путин.
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