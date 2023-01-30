Взрывы прогремели в украинском Днепре – СМИ

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Взрывы прозвучали в украинском Днепре, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Украины.

"В Днепре сообщают о взрыве", – заявили представители прессы.

Сигналы воздушной тревоги также прозвучали в Николаевской и Днепропетровской областях, в подконтрольной Украине части Херсонской области.

Ранее сообщалось о взрывах в городе Очакове Николаевской области. До этого в некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждающие сигналы охватили Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую области и часть подконтрольной Киеву Херсонской области.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию на Украине. О ее начале в ночь на 24 февраля объявил Владимир Путин.

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