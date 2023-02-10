Взрывы прогремели в Киеве и других регионах Украины – СМИ

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

В Киеве, Харькове, а также в Одесской области на Украине прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным одного из изданий, взрывы также были слышны в западной и центральной частях Украины – в Ивано-Франковске и Хмельницком и Виннице соответственно. Информацию о взрыве в Хмельницком подтвердил мэр Александр Симчишин.

В свою очередь, глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий предупредил жителей о перебоях в подаче воды и сообщил, что часть города осталась без света.

Глава администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук проинформировала о работающей в городе системе противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, по сообщению мэра Львова Андрея Садового, в регионе также слышны взрывы. Похожие на взрывы звуки также раздались в Житомире и Кривом Роге.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Первый сигнал об опасности прозвучал в 09:27 по московскому времени.

До этого аналогичное положение о тревоге объявлялось на всей территории страны 25 декабря. Первые сигналы прозвучали около 09:30 по московскому времени. Украинские СМИ сообщали, что в Киеве раздавались звуки взрывов.



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