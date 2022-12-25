Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В воскресенье, 25 декабря, во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует онлайн-карта Минцифры страны.

Так, первые сигналы прозвучали в 09:23 (10:23 мск) в Киеве и Киевской области, а к 09:26 (10:26 мск) воздушную тревогу объявили на всей территории страны.

При этом ряд украинских СМИ сообщает, что в Киеве прогремели взрывы. По информации портала "Страна.ua", взрыв произошел в одном из левобережных районов города.

Российская сторона начала проводить атаку по объектам киевской инфраструктуры, в том числе энергетической, 10 октября. Решение об ударах было принято после теракта на Крымском мосту.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Киев может остаться без отопления до весны

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!