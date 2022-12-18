ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" центр Донецка

Фото: телеграм-канал Readovka

Украинская сторона снова провела атаку с помощью реактивной системы залпового огня "Град" по центру Донецка. Под обстрелы попали в том числе и территории крытого рынка, сообщает РИА Новости.

По данным издания, в Донецке был отмечен прилет около 10 снарядов.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины рассказали, что ВСУ атаковали центральный Ворошиловской район города.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что ВС России взяли под контроль село Яковлевка в ДНР. На тот момент завершалась зачистка территории от бойцов ВСУ.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию на Украине. О ее начале в ночь на 24 февраля объявил Владимир Путин.

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