Минобороны РФ опубликовало видео работы крупнокалиберных пушек "Гиацинт-Б". Военнослужащие Центрального военного округа получают координаты цели и приступают к боевой работе, учитывая корректировку беспилотника.

Российские военные рассказали о технических характеристиках пушек "Гиацинт-Б". Их дальность поражения – до 27 километров, одна из особенностей – незаметность для вражеских летательных аппаратов.

Сообщается, что российские военные за сутки поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.