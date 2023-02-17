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17:15

Политика

Минобороны РФ опубликовало видео работы крупнокалиберных пушек "Гиацинт-Б"

Минобороны РФ опубликовало видео работы крупнокалиберных пушек "Гиацинт-Б"

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Минобороны РФ опубликовало видео работы крупнокалиберных пушек "Гиацинт-Б". Военнослужащие Центрального военного округа получают координаты цели и приступают к боевой работе, учитывая корректировку беспилотника.

Российские военные рассказали о технических характеристиках пушек "Гиацинт-Б". Их дальность поражения – до 27 километров, одна из особенностей – незаметность для вражеских летательных аппаратов.

Сообщается, что российские военные за сутки поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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