США запросили у Аргентины информацию по делу о беременных россиянках – СМИ

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Власти Соединенных Штатов запросили информацию по расследованию массового въезда в Аргентину беременных россиянок. Об этом сообщает издание La Nacion.

Уточняется, что Вашингтон крайне озабочен этим вопросом, поскольку аргентинский паспорт дает возможность получить американскую визу на десять лет.

Ранее Аргентина отказала шести беременным россиянкам во въезде из-за сомнений в мотивах поездки. Как сообщила глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно, в последние полгода сильно увеличился поток российских гражданок в страну.

По ее словам, только на одном из рейсов в последнюю неделю прилетели 33 гражданки России, находившиеся на 32 – 34-й неделе беременности.

Вскоре после этого депутат Госдумы Виталий Милонов призвал лишать права на получение материнского капитала россиянок, рожающих за границей.

По его словам, женщины, рожающие за рубежом, хотят обеспечить себе и ребенку двойное гражданство, а значит не должны рассчитывать на социальные программы России.

Милонов предложил лишать материнского капитала российских женщин, рожающих за границей

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