Лишение маткапитала россиянок, уезжающих рожать за рубеж, не обсуждается – Песков

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В Кремле не ведется дискуссий по теме возможного лишения материнского капитала россиянок, уезжающих на роды за рубеж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, у нас нет такой дискуссии", – сказал он, отвечая на вопрос об отношении Кремля к идее, озвученной спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее Володин опубликовал в своем телеграм-канале опрос о том, правильно ли поступают россиянки, уезжающие рожать за рубеж, но претендующие на льготы в РФ. По его словам, в 2022 году более 25 тысяч женщин отправились в Аргентину, США и другие страны с целью рождения там детей для получения гражданства.

По итогам опроса 86% респондентов заявили, что считают такие поступки неправильными, 7% заявили, что поддерживают такие действия, еще 7% отметили, что им все равно.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать россиянок права на получение материнского капитала, если они рожают ребенка за границей.



Милонов предложил лишать материнского капитала российских женщин, рожающих за границей

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