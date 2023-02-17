Захарова порекомендовала Нуланд заняться белыми шарами и НЛО

Фото: ТАСС/АР/Susan Walsh

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала заместителю госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд заняться белыми шарами и НЛО, сообщает РИА Новости.

Такой совет российский дипломат дала Нуланд после ее заявления, что США поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму. Замгоссекретаря Штатов подчеркнула, что Вашингтон считает эти объекты "законными целями" Украины.

"Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО, они в большом количестве бороздят просторы США. И, как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно", – сказала Захарова в ходе брифинга.

Представитель МИД России подчеркнула, что граждане США высмеивают Нуланд в то время, как она желает поражения России и призывает Киев атаковать Крым.

По мнению дипломата, слова заместителя госсекретаря США показывают вовлеченность страны в вооруженный конфликт на Украине. Захарова подчеркнула, что Штаты поставляют киевскому режиму большое количество оружия и разведданых, кроме того, это государство участвует в планировании вооруженных операций.

Захарова заявила, что США подстрекают Киев к дальнейшей эскалации и прямым ударам по российским территориям.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT отметил, что слова заместителя госсекретаря США явно подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к тем действиях, за которыми следует полная ликвидация Украины.

"Крым – это субъект Российской Федерации, там живут наши люди, там военно-морская база Черноморского флота, это уже прямая угроза национальной безопасности России", – сказал первый зампред комитета Госдумы.

Он заявил, что слова Нуланд можно расценивать как провокацию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что Соединенные Штаты активно не подталкивают Киев к попытке занять Крым.

Блинкен уверен, что попытка Украины занять Крым стала бы пересечением "красной черты", что может повлечь за собой серьезный ответ со стороны России.



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