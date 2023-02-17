12:30Происшествия
Ошибка пилотирования могла стать причиной жесткой посадки вертолета Robinson на Сахалине
Ошибка пилотирования могла стать причиной жесткой посадки вертолета Robinson на Сахалине. По данным МЧС, вертолет мог задеть скалу, после чего стал аварийно снижаться.
Пилот и два пассажира находились на борту вертолета. Двое погибли, один пострадал. Его эвакуировали вертолетом в областную больницу.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.