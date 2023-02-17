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Ошибка пилотирования могла стать причиной жесткой посадки вертолета Robinson на Сахалине

Ошибка пилотирования могла стать причиной жесткой посадки вертолета Robinson на Сахалине

Новости часа: МЧС РФ сообщило об аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине

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Ошибка пилотирования могла стать причиной жесткой посадки вертолета Robinson на Сахалине. По данным МЧС, вертолет мог задеть скалу, после чего стал аварийно снижаться.

Пилот и два пассажира находились на борту вертолета. Двое погибли, один пострадал. Его эвакуировали вертолетом в областную больницу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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