19 мая, 23:57Происшествия
В МЧС увеличили группировку пожарных для ликвидации возгорания на востоке Москвы
Фото: МЧС России
Группировка, участвующая в тушении здания на востоке Москвы, где расположена управа района Соколиная Гора, увеличена до 107 человек. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"Группировка сил и средств МЧС России увеличена на пожаре в Москве", – указано в сообщении.
В МЧС заявили, что по предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже здания, и огонь по перекрытиям перекинулся на кровлю.
К тушению пожара на данный момент привлечены 107 специалистов и 33 единицы техники.
О пожаре в Москве в здании 5А на Щербаковской улице стало известно вечером 19 мая. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, а впоследствии увеличилась до 1 200 "квадратов".