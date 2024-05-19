В МЧС увеличили группировку пожарных для ликвидации возгорания на востоке Москвы

Фото: МЧС России

Группировка, участвующая в тушении здания на востоке Москвы, где расположена управа района Соколиная Гора, увеличена до 107 человек. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Группировка сил и средств МЧС России увеличена на пожаре в Москве", – указано в сообщении.

В МЧС заявили, что по предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже здания, и огонь по перекрытиям перекинулся на кровлю.

К тушению пожара на данный момент привлечены 107 специалистов и 33 единицы техники.

О пожаре в Москве в здании 5А на Щербаковской улице стало известно вечером 19 мая. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, а впоследствии увеличилась до 1 200 "квадратов".