Красный Полумесяц опроверг обнаружение вертолета президента Ирана

Фото: телеграм-канал Press TV

Оперштаб иранского общества Красного Полумесяца опроверг информацию об обнаружении вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, который совершил жесткую посадку. Об этом пишет издание Mehr.

До этого журналисты из Press TV со ссылкой на министра внутренних дел государства заявили, что спасатели нашли вертолет Раиси.

Ранее вице-президент страны Мохсен Мансури рассказывал, что был установлен контакт с пассажиром и одним из членов экипажа вертолета. По словам чиновника, аварийная посадка не была серьезным инцидентом.

Борт иранского политика совершил жесткую посадку вечером 19 мая. Официальной информации о состоянии президента страны до сих пор нет.

