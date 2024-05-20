Пожар в здании управы района Соколиная Гора в Москве локализован

Фото: МЧС России

Пожарным удалось локализовать пожар в здании на востоке Москвы, где расположена управа района Соколиная Гора. Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает ТАСС.

"Столичные огнеборцы локализовали пожар на востоке Москвы", – указано в сообщении.

Пожар на данный момент тушат 107 специалистов и 33 единицы техники. О пострадавших не сообщалось.

О пожаре в Москве в здании 5А на Щербаковской улице стало известно вечером 19 мая. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, а впоследствии увеличилась до 1 200 "квадратов".

