Нуланд заявила, что тренировочные центры НАТО на Украине станут целями для РФ

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Тренировочные базы с инструкторами НАТО, если таковые появятся на территории Украины, станут целями для России. Об этом в интервью ABC заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

По ее словам, такое развитие событий напрямую вовлечет Альянс в конфликт, что приведет к еще большей эскалации украинского кризиса. Нуланд напомнила, что у НАТО есть множество других комплексов на территории других стран организации, включая ФРГ и Польшу.

"Так что я полагаю, что самым разумным будет осуществлять большую часть подготовки за пределами Украины", – отметила Нуланд.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх указывала, что Вашингтон пока не планирует отправлять своих военных инструкторов на Украину. Она добавляла, что США проводят подготовку военнослужащих ВСУ по разным направлениям, и в том числе готовят летчиков.

