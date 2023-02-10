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Происшествия

Семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по 1 млн рублей

Семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по 1 млн рублей

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Семьям погибших при взрыве в Новосибирске выплатят по одному миллиону рублей. Об этом заявил губернатор области Андрей Травников.

Также жителям дома начали выплачивать по 100 тысяч рублей. С 13 февраля добавят еще одну компенсацию – за утраченное имущество. Она составит от 50 до 100 тысяч рублей на человека.

Число погибших из-за взрыва газа в Новосибирске выросло до 13. Об этом сообщили в МЧС. 14 человек удалось спасти, девять из них с разной степенью травм в данный момент находятся в больницах.

Взрыв газа произошел в доме Заельцовского района Новосибирска рано утром в четверг, 9 февраля. По некоторым данным, эпицентр происшествия располагался на третьем этаже.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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