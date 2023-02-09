Двух жителей Омской области задержали по делу о хлопке газа в доме Новосибирска – СК РФ

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Следственный комитет РФ по Новосибирской области задержал 45-летнюю и 25-летного жителей Омской области по уголовному делу по части 3 статье 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом сообщили на официальном сайте регионального ведомства.

"Несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске", – отметили в сообщении.

Следователи и криминалисты продолжают проводить необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

В ведомстве уточнили, что следствие допросило жильцов дома, сотрудников газовой службы и управляющей компании. Кроме того, эксперты назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и иные судебные экспертизы.

Расследование этого дела находится на контроле председателя СК России.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в отношении задержанных.

Кроме того, жительница дома, где рано утром 9 февраля произошел взрыв газа, рассказала телеканалу "Звезда", что в доме уже были утечки и периодически появлялся запах газа. По ее словам, она всегда в таких случаях обращалась в управляющую компанию.

Женщина рассказала, что недавно в дом приходили люди, которые якобы проверяют газовое оборудование. Однако на их просьбу впустить в квартиру она ответила отказом.

"У нас проверка происходит в определенное время, специально вывешивают объявления, чтобы жители предоставили доступ", – рассказала жительница.

Она отметила, что люди, представившиеся сотрудниками газовой компании, ей сразу не понравились, поэтому не открыла им дверь.

Взрыв газа произошел в доме Заельцовского района Новосибирска рано утром 9 февраля. В результате обрушился подъезд и начался пожар, который распространился на площади 300 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 50 человек. К тушению пожара и разбору завалов привлекли 197 человек и 61 единицу техники.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

В региональных экстренных службах сообщили, что при взрыве газа в доме в Новосибирске погибли семь человек. По данным Минздрава, госпитализированы девять человек, двое из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.



Экстренные службы прокомментировали ситуацию после взрыва газа в доме в Новосибирске

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