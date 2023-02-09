14:45 (обновлено 09.02.2023 14:58)Происшествия
Экстренные службы сообщили о семи погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
Количество погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске достигло семи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные экстренные службы.
Немногим ранее ТАСС со ссылкой на Минздрав региона сообщил о шестом погибшем человеке.
"Спасатели извлекли тело погибшей женщины. Всего семь человек погибли и девять пострадали", – отметили в сообщении.
По данным регионального Минздрава, госпитализированы девять человек, двое из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Взрыв газа произошел в доме Заельцовского района Новосибирска рано утром 9 февраля. В результате обрушился подъезд и начался пожар, который распространился на площади 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек. К тушению пожара и разбору завалов привлекли 197 человек и 61 единицу техники.
По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
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