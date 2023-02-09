Жители взорвавшейся в Новосибирске пятиэтажки вспомнили о визите лжегазовщиков

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

К жителям пятиэтажки в Новосибирске, где взорвался газ, накануне происшествия приходили мошенники, которые представлялись сотрудниками газовой службы и просили разрешения войти в квартиру. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на жительниц пострадавшего дома.

Женщина, которая жила в соседнем от эпицентра взрыва подъезде, отметила, что не пустила в свою квартиру мошенников, несмотря на то что они долго стучали и звонили. Она уточнила, что в ее подъезде никто не открыл лжегазовщикам, но в другом им якобы удалось войти внутрь.

"Ни то шланг заменили у газовой плиты, ни то что", – сказала женщина.

С мошенниками столкнулась и другая жительница. По ее словам, около недели назад пришли два человека и представились сотрудниками газовой службы с неясным названием. Они просили войти в квартиру, якобы чтобы проверить работу счетчиков и газовых труб.

Взрыв газа произошел в доме Заельцовского района Новосибирска рано утром в четверг, 9 февраля. По некоторым данным, эпицентр происшествия располагался на третьем этаже. В результате обрушился подъезд и начался пожар.

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек. К тушению пожара и разбору завалов привлекли 197 человек и 61 единицу техники. Спустя время возгорание ликвидировали.

В результате взрыва газа погибли пять человек. Среди них – двухлетний ребенок.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").



Два подъезда обрушились в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске

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